Milan Futuro, vittoria in rimonta contro la Varesina: la classifica aggiornata

di Manuel Del Vecchio

Il Milan Futuro vince in rimonta 1-2 sul campo della Varesina e consolida la posizione in classifica.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 33
Brusaporto 30
Chievo Verona 29
Casatese Merate
Milan Futuro 24
Virtus Ciserano Bergamo 23
Villa Valle 23
Castellanzese 21
Leon 20
Caldiero Terme 19
Oltreèò 19
Breno 18
Scanzorosciate 16
Varesina 13
Real Calepina 13
Vogherese 11
Pavia 11
Nuova Sondrio 9
 