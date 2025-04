Milan, Gabbia salterà il Venezia. Walker recupero

Matteo Gabbia, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del derby di Coppa Italia per un problema al collo, non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao domani alle 12.30 sul campo del Venezia. Nulla di grave comunque per il centrale italiano le cui condizioni non preoccupano per il futuro. Recuperato invece Kyle Walker che ieri si è allenato in gruppo a Milanello con un tutore per proteggere il gomito operato lo scorso 8 aprile. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Di seguito il programma del 34° turno di Serie A:

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia-Milan (DAZN)

27/04/2025 Domenica 12.30 Como-Genoa (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Inter-Roma (DAZN)

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli (DAZN)

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus-Monza (DAZN/SKY)

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli-Torino (DAZN)

27/04/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Lecce (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Bologna (DAZN)

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Cagliari (DAZN/SKY)

28/04/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Parma (DAZN/SKY)