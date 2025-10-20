Milan, Garbo punge i rossoneri: "Hanno vinto contro la Fiorentina per un rigore che non c'è"

vedi letture

Il Milan di Allegri vince 2-1 contro la Fiorentina, conquistando con merito la vetta della classifica di Serie A. I rossoneri, dopo stagioni complicate sembrano (speriamo) aver trovato finalmente la giusta quadra e struttura tecnico-tattica in campo e non. Di questo e molto altro ne ha parlato così Daniele Garbo. Questo il suo commento sulla lotta per lo scudetto:

Garbo controcorrente: ecco la critica poco sensata al Milan

"Sostengo da tempo che il campionato di Serie A sia mediocre. Nelle prime sette giornate sono stati segnati 40 gol in meno dello scorso anno. E' un campionato di livello tecnico mediocre. Si gioca a un ritmo basso. Come mai Modric è sempre il migliore del Milan? Il campionato non è allenante. Il messaggio più importante comunque lo dà l'Inter vincendo all'Olimpico. E' la squadra più solida e seria candidata a vincere il titolo. Il Milan vince una partita fondamentale con un rigore che non c'è e non ha le coppe come lo scorso anno il Napoli".