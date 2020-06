Milan, Gazidis a Milanello e Ibrahimovic alza la voce: la ricostruzione

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ieri si è recato a Milanello con l’intento di comunicare l’ok da parte della proprietà sul tema riduzione degli stipendi. La società ha accettato la richiesta formulata dai giocatori cinque giorni fa, ovvero che percepissero il 50% del salario del mese di aprile, mentre il resto dei mesi il pagamento verrà effettuato nella sua totalità. Nel corso del dialogo è intervenuto Zlatan Ibrahimovic che ha acceso i toni della discussione facendo riferimento all’assenza di Gazidis in queste settimane (dal 4 maggio non si è mai fatto vedere dalle parti di Milanello) e delle tempistiche sbagliate a 48 dalla partita. In più ha fatto presente che molte cose in società non funzionano e che il Milan non sembra essere più quello di una volta. Gazidis con toni pacati ha spiegato a Ibrahimovic del perché della sua assenza, promettendo di essere più vicino alla squadra in futuro. Inoltre ha ribadito la volontà della proprietà di investire per migliorare la squadra, ma sarà un progetto graduale, dove occorre pazienza. In tal senso ha risposto alle domande di altri giocatori e ha chiesto il massimo dell’impegno per la sfida di domani in Coppa contro la Juventus. In questi due mesi finali “tutti sono sotto esame: giocatori, dirigenti e allenatore”, ha concluso Gazidis.