Milan, Gazidis si trova già a New York per sottoporsi a un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del cancro

La notizia del carcinoma alla gola con cui sta lottando Ivan Gazidis ha scioccato tutti. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'ad rossonero è già volato negli Stati Uniti, e più precisamente a New York, per sottoporsi a un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del cancro. Questa struttura gli è stata consigliata dagli oncologi dello Ieo (Istituto Europeo di Oncologia) di Milano.