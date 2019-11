Milan, Gazzetta: "Sorpresa: Li Yonghong riappare sui social"

D’ora in avanti chi volesse avere notizie su Yonghong Li può farlo nel modo più facile che c’è: andando su Twitter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dietro quell’account (@YonghongLi69) c’è proprio lui, Mister Li, l’uomo che ha perso il Milan - consegnandolo a Elliott per insolvenza - per 32 milioni di euro. Un contrappasso decisamente bizzarro per il presidente più sfuggente, imperscrutabile e chiacchierato nella storia del club rossonero.