Milan-Genoa 0-2 a fine primo tempo, rossoneri sciuponi

In un San Siro vuoto scende in campo un Milan sciupone, punito due volte da un Genoa che dimostra di essere sul pezzo. Due banali disattenzione difensive condannano i rossoneri, che non riescono a sfruttare le molte occasioni create nei primi 45 minuti. Sul piano del gioco non è stata una brutta prestazione ma nel secondo tempo i ragazzi di mister Pioli dovranno assolutamente migliorare la precisione sotto porta.