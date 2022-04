Milan-Genoa e quell'ultima sfida prima della pandemia in un clima surreale

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Genoa dell’8 marzo 2020 verrà ricordata da tutti non tanto per la vittoria corsara dei liguri per 1-2 (reti di Pandev e Cassata per i rossoblù e di Ibrahimovic per i rossoneri), ma perché fu l’ultima partita giocata prima dello stop forzato causa pandemia da Coronavirus. In un clima surreale, la partita fu giocata a porte chiuse senza pubblico. Era l’inizio di un periodo buio durato oltre due anni. Da infatti pochissimi match si è tornato alla capienza massima degli impianti.