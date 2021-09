Milan già proiettato alla sfida di Bergamo, Pioli vuole voltare subito pagina

La delusione a Casa Milan è ancora tanta per la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid. Allo stesso tempo c’è consapevolezza dei continui miglioramenti, progressi evidenti mostrati nel primo tempo contro gli spagnoli, e con queste peculiarità i rossoneri vorrebbero chiudere in bellezza il primo ciclo di partite prima della sosta per le nazionali. L’ultimo ostacolo si chiama Atalanta, e la trasferta di Bergamo è sempre molto complicata per la squadra milanese.

Stefano Pioli ha recuperato Simon Kjaer e dovrebbe avere a disposizione anche Brahim Diaz, uscito malconcio dalla partita di San Siro. Lo spagnolo però non ha nulla di serio e oggi dovrebbe essere in gruppo. Fondamentale la tappa di Bergamo per tenere l’Atalanta a distanza e andare alla sosta con una vittoria. Il Milan ha come obiettivo nuovamente l’ingresso in Champions e per riuscirci dovrà spingere a massimo fin da subito, in particolare negli scontri diretti.

Della condizione dei rossoneri ne ha parlato anche il presidente Paolo Scaroni all’evento di Fondazione Milan: “Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro. Il ritorno a San Siro? È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l'obiettivo che ci poniamo – ha detto Scaroni -. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non a nostro favore, ma nell'insieme ho visto una bella squadra. Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque”, ha concluso il presidente rossonero.