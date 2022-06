Milan, già quasi 30.000 abbonamenti venduti per la prossima stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina Tuttosport, sarebbero già 30.000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Milan per la prossima stagione. La campagna andrà avanti il più è possibile ma è logico che con questo boom di richieste e con una capienza di 75.000 posti, non si potrà andare avanti per molto tempo. La società vuole chiaramente riservarsi un buon numero di posti da poter mettere in vendita ogni singola partita. In ogni caso l'entusiasmo per la squadra Campione d'Italia è letteralmente alle stelle.