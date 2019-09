Milan, Giampaolo difende le sue idee: "Non esistono squadre perfette a metà settembre"

Dopo il successo di ieri sul campo del Verona, arrivato alla fine una partita piuttosto deludente dei suoi giocatori, Marco Giampaolo ha voluto difendere le sue idee: "Non esistono squadre perfette a metà settembre. Il Milan ha fatto una partita intelligente dopo essere rimasto in superiorità numerica. Nel secondo tempo siamo andati a prendere le posizioni in campo che dovevamo prenderci. Non abbiamo rischiato niente, io penso. Ci sono tante cose da migliorare e ci mancherebbe altro. Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva. Io ho una squadra che lavora bene e sono fiducioso. So quali sono i pregi e i difetti strutturali. Lavoro per migliorare la squadra" le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.