Milan, Giampaolo promuove Bonaventura: "Ha colpi, intuizioni e vede il gioco"

Marco Giampaolo ha promosso a pieni voti Giacomo Bonaventura, che contro il Feronikeli ha dato segnali significativi dopo essere stato fuori per diversi mesi. Come riporta Tuttosport questa mattina, nel post-partita, il tecnico rossonero ha speso belle parole per Jack: "Ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo".