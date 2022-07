Milan, Gilardino compie 40 anni: tanti auguri all'ex attaccante rossonero

MilanNews.it

© foto di DIP FABIO DIPIETRO

Compie oggi 40 anni Alberto Gilardino. L’ex attaccante, fra le altre anche del Milan, arrivò in rossonero nell’estate del 2005 per 25 milioni di euro dal Parma, Gilardino restò al Diavolo per 3 stagioni, giocando in totale 132 partite e segnando 44 gol. Con il Milan, Gilardino ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club. Inoltre, con la nazionale italiana si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Tanti auguri a uno di quei bomber che ha fatto la storia del calcio italiano per 10 anni a partire da metà anni 2000. Il Milan gli dedica un post sui social con scritto: “Tanti auguri Gila”.