Milan, Giroud è nella top 50 dei marcatori all time in rossonero

Quella di Giroud e il Milan è una storia d'amore che rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi rossoneri: il francese è arrivato in Italia nell'estate del 2021 e da subito si è approcciato al mondo Milan con umiltà e grandissimo rispetto. I tifosi ci hanno messo poco per affezionarsi ad Oli, che ha guadagnato un posto eterno nella storia del club con quella doppietta nel derby che è valsa lo scudetto.

Il numero 9 del Milan, a quota 9 gol stagionali, ha un totale di 41 reti con la maglia del Milan, posizionandosi 39esimo nella classifica all time. Non abbiamo dubbi che l'obiettivo sia quello di arrivare almeno a quota 50 entro la fine della stagione.