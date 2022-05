Milan, Giudice Sportivo post Atalanta: Giroud in diffida, sanzioni per Kessie e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal comunicato numero 287 del Giudice Sportivo, dal match tra Milan e Atalanta risultano le seguenti sanzioni tra i calciatori rossoneri: Giroud ha raggiunto il quarto cartellino giallo del campionato ed entra nella lista dei diffidati, mentre per Kessie è arrivata la seconda ammonizione e per Bennacer la settimana; i due africani, non sono, dunque, a rischio squalifica per somma di ammonizioni per la prima di campionato della prossima stagione.