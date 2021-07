Milan, gli auguri social all’ex amministratore delegato Adriano Galliani

In occasione del 77esimo compleanno di Adriano Galliani, il Milan ha voluto augurare un felice compleanno all'ex amministratore delegato del Milan, ora al Monza. Ecco il tweet pubblicato dall'account rossonero:

Wishing Adriano Galliani all the best on his 77th birthday!



Al nostro ex amministratore delegato, Adriano Galliani, tanti auguri per un felice compleanno! #SempreMilan pic.twitter.com/AWH4je1IU9