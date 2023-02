Milan, gli impegni dei rossoneri a febbraio tra Serie A e Champions League

Fonte: acmilan.com

Il Derby, la Champions League, altri tre appuntamenti importanti per riprendere il cammino in campionato. Questo è, in sintesi, il programma di febbraio per il Milan di Stefano Pioli: il mese più breve dell'anno vedrà i rossoneri impegnati tre volte in casa e due volte in trasferta, in quelli che tra l'altro sono i trasferimenti più brevi della stagione. Un dettaglio che accompagna cinque sfide davvero fondamentali.

SERIE A

21ª giornata: Inter-Milan, domenica 5 febbraio ore 20.45 (DAZN) - San Siro

22ª giornata: Milan-Torino, venerdì 10 febbraio ore 20.45 (DAZN) - San Siro

23ª giornata: Monza-Milan, sabato 18 febbraio ore 18.00 (DAZN) - U-Power Stadium

24ª giornata: Milan-Atalanta, domenica 26 febbraio ore 20.45 (DAZN) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

Ottavi di Finale (andata): Milan-Tottenham, martedì 14 febbraio ore 21.00 (Canale 5/Sky) - San Siro