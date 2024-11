Milan, gli impegni dei rossoneri a novembre tra Serie A e Champions

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Sei partite tra Italia ed Europa per i ragazzi di Fonseca, appuntamenti diversi tra loro ma accomunati dall'importanza della posta in palio. In campionato spicca ovviamente la sfida alla Juventus di Motta, ma questo non deve far trascurare gli altri tre incroci. In Champions ci sono due sfide lontano da San Siro, contro avversarie che ritornano in campo continentale dopo tanto tempo. Opportunità, queste, per risalire la classifica europea.

SERIE A

11ª giornata, Monza-Milan, sabato 2 novembre alle 20.45 (DAZN/Sky) - U-Power Stadium

12ª giornata, Cagliari-Milan, sabato 9 novembre alle 18.00 (DAZN) - Unipol Domus

13ª giornata, Milan-Juventus, sabato 23 novembre alle 18.00 (DAZN) - San Siro

14ª giornata, Milan-Empoli, sabato 30 novembre alle 18.00 (DAZN) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

4ª giornata, Real Madrid-Milan, martedì 5 novembre alle 21.00 (Sky/NOW) - Santiago Bernabéu

5ª giornata, Slovan Bratislava-Milan, martedì 26 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - Tehelné pole