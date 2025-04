Milan, guarda in quanti vogliono Rashford: quattro big sull'attaccante inglese

Dopo un periodo difficile Marcus Rashford si è ripreso all'Aston Villa. Arrivato in prestito dal Manchester United a febbraio - dopo essere stato accostato per diversi giorni anche al Milan - l'attaccante inglese ha collezionato 15 partite mettendo a segno 3 gol e 6 assist: protagonista in Champions League, secondo quanto riportato da l'Express Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Chelsea hanno sondato il terreno per capire le intenzioni del Manchester United.

Stando a quanto dichiarato da Wayne Rooney, intervenuto ai microfoni di Prime Video, Rashford avrebbe l'intenzione di riprendersi i Red Devils: "Marcus Rashford vuole tornare al Manchester United, al 100%. È un ragazzo e un tifoso del Manchester. Negli ultimi 18 mesi è stato difficile. Aveva bisogno di giocare ed era chiaro che non avrebbe giocato per il resto della stagione, lo abbiamo visto tutti. Ha dimostrato chiaramente che a volte bisogna continuare a bussare alla porta dell'allenatore e mettersi in una posizione in cui non possa escluderti. Marcus Rashford, in un mondo ideale, vorrebbe giocare e lasciare un segno al Manchester United. Se ciò accadrà, non lo so, ma è quello che mi piacerebbe vedere anch'io".