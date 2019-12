Milan, i 5 gol più belli del 2019: da Suso a Bonaventura

Con un post su Twitter e con un conseguente articolo sul sito ufficiale, l'Ac Milan ha pubblicato la raccolta dei 5 gol più belli del 2019. Tra le reti scelte figurano la punizione di Suso a San Siro contro il Frosinone e il destro di Bonaventura contro il Napoli, il suo ritorno al gol dopo oltre un anno. Poi Çalhanoğlu, Leão, Piątek. Questo il Tweet.

The Rossoneri’s best goals from 2019: here’s our selection ️️



Ecco i migliori gol rossoneri del 2019 ️️#SempreMilan pic.twitter.com/rENUFM2Wcp