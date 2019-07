Il Milan, intervenuto su Twitter, ha pubblicato una foto di Romagnoli e Baresi dalla cabina di pilotaggio dell'aereo che ha portato il Milan a Boston: "Capitani al comando".

The Captains welcome you to Boston! 🛬🇺🇸

‍✈️ Capitani al comando ‍✈️#FollowTheFlames #ICC2019 pic.twitter.com/sZYXahQmlz