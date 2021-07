Milan, i migliori bomber degli ultimi vent'anni: Ibra può eguagliare Shevchenko

Negli ultimi vent'anni sono stati diversi i giocatori ad aver trascinato il Milan con tanti gol. Il primo fra questi è Andriy Shevchenko, secondo bomber della storia milanista che dalla stagione 2001-2002 ha ottenuto per ben quattro volte il record di miglior capocannoniere rossonero in assoluto. Zlatan Ibrahimovic, nel corso della sua doppia esperienza al Milan, ha ottenuto questo primato per ben tre volte e potrebbe quindi eguagliare l'ucraino in testa a questa speciale classifica.