Milan, i nazionali: oggi il turno di ben sette rossoneri

Nella giornata odierna alcuni nazionali rossoneri tornano in campo con le casacche del proprio Paese. Questa sera, infatti, sarà il turno di Ismael Bennacer (Algeria-Burkina Faso, ore 17:00) Pierre Kalulu (con l'U21 francese contro la Macedonia del Nord, ore 18:30), Franck Kessie (impegnato alle ore 20 in Camerun-Costa d'Avorio), Rade Krunic (Bosnia/Erzegovina-Ucraina, ore 20:45), Pietro Pellegri (nell'amichevole tra l'Italia U21 e i pari età della Romania, ore 17:30), Alexis Saelemaekers (in Galles-Belgio, ore 20:45) e Theo Hernandez (in Finlandia-Francia, sempre alle 20:45).