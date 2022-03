Milan, i numeri che certificano la concretezza della squadra di Pioli

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questa stagione il Milan ha vinto diverse partite con il risultato di 1-0, segnale evidente di una crescita della squadra anche dal punto di vista della solidità difensiva. Come riporta Tuttosport, i rossoneri occupano la settima posizione nella speciale classifica del possesso palla e sono diciassettesimi per chilometri percorsi in ogni partita. Statistiche che certificano la concretezza e la compattezza del Milan di Pioli, che gioca un calcio pratico ed efficace.