Milan, i numeri della coppia Cutrone-Higuain

Nonostante un rallentamento nelle statistiche, la coppia Higuain-Cutrone presenta sempre numeri piacevoli da leggere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, insieme hanno giocato dodici partite stagionali, per un totale di 518 minuti, segnando in tutto 8 reti (6 Cutrone, 2 Higuain). Un tandem da un gol ogni 65 minuti. E c’è spazio anche per gli assist: 2 del Pipita al giovane collega (Roma e Dudelange), uno di Patrick all’argentino (Samp).