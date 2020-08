Milan, i numeri deludenti di Paquetà in questa stagione

La stagione di Lucas paquetà è stata piuttosto deludente come testimoniano anche alcuni suoi numeri riportati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: il brasiliano, per esempio, ha raccolto 27 presenze, ma solo in 13 occasioni è partito dal primo minuto. E' al 18° posto della rosa come minutaggio e nell 13 volte che stato titolare è stato sostituito ben 11 volte. Paquetà ha inoltre la quart’ultima media voto del gruppo milanista.