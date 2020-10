Milan, i numeri di Tonali in questo avvio di stagione

Parlando di Tonali, La Gazzetta dello Sport riporta i numeri dell’ex Brescia in questo avvio di stagione con il Milan. Ha una media di 60 passaggi riusciti a partita (quella di Bennacer è di 61) e comanda quanto a palloni giocati: dai suoi piedi ne passano mediamente 90 ogni 90 minuti, meglio di tutti gli altri centrocampisti non offensivi in rosa. Alcuni aspetti vanno evidentemente migliorati (Tonali ha indirizzato con successo il 66% dei passaggi effettuati nella metà campo avversaria contro l’87% di Kessie e l’85% di Bennacer), ma i segnali sono quelli di un titolare in potenza.