La Roma è la vittima preferita di Ibrahimovic. Il campione svedese ha trafitto 10 volte i giallorossi in Serie A, la prima con la maglia della Juve, poi 3 gol con l’Inter e 6 con il Milan. In totale, mettendo nel conto anche Champions (con l’Ajax) e Coppa Italia, Zlatan ha segnato 12 reti in 20 partite contro i giallorossi. La Roma è anche la squadra che ha affrontato più volte in carriera.