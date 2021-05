Milan, i numeri stagionali di Adli: 8 goal e 7 assist in 33 gare di Ligue2

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe fortemente interessato ad Amine Adli, talento in forza al Tolosa votato come miglior calciatore dell'anno in Ligue2. Il centrocampista offensivo classe 2000 ha disputato 33 partite nel suo campionato, con il 74% minuti dei disponibili giocati, mettendo a referto 8 reti e 7 assist; da segnalare anche le 5 ammonizioni subite e una espulsione per rosso diretto sventolatagli il 19 settembre 2020 contro il Clermont.