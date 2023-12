Milan, i precedenti con Makkelie sono sfavorevoli: entrambi con squadre inglesi

vedi letture

La UEFA nella mattinata di ieri ha comunicato l'arbitro della sfida di domani tra Newcastle e Milan. A dirigere l'ultima gara del girone sarà l'esperto arbitro olandese Danny Makkelie. I rossoneri hanno incrociato il fischietto orange in due altre occasioni, entrambe nelle ultime due stagioni di Champions League ed entrambe le volte con squadre inglesi. Quella di domani sarà dunque la terza occasione su tre in cui Makkelie arbitrerà una gara del Milan contro una compagine che proviene dall'Inghilterra.

Nella stagione 2021/2022, quella del ritorno in Champions, diresse Milan-Liverpool, sempre ultima gara del girone: i rossoneri persero 2-1 in casa e vennero eliminati da tutto. L'anno dopo, la scorsa stagione, Makkelie fu chiamato ad arbitrare Chelsea-Milan a Stamford Bridge: 3-0 senza appello per i londinesi. Di seguito la designazione completa.

Referee

Danny Makkelie NED

Assistant referees

Hessel Steegstra NED

Jan de Vries NED

Fourth official

Allard Lindhout NED

Video Assistant Referee

Rob Dieperink NED

Assistant Video Assistant Referee

Clay Ruperti NED