Milan, i rossoneri hanno segnato due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Genoa in Serie A

Come riporta il sito ufficiale rossonero in vista del match del Milan contro il Genoa, la squadra rossonera ha realizzato esattamente due gol in ognuna delle ultime tre trasferte contro il Grifone in Serie A. Solo una volta il Diavolo ha segnato almeno due reti in quattro match di fila in casa dei rossoblu tra il 1932 e il 1935.