Milan, Ibra a caccia di un gol a San Siro che manca da settembre

È da un po’ che Ibrahimovic non esulta nel suo stadio, con la sua gente. San Siro è diventato una sorta di “tabù” per il campione svedese, a secco di gol ormai da mesi. L’ultima rete segnata in casa, infatti, risale allo scorso settembre (Milan-Lazio 2-0). Troppo tempo per un fuoriclasse come lui. Ci riproverà domani, nel match con lo Spezia: sarà Zlatan, infatti, a guidare l’attacco di Pioli contro la squadra dell’ex interista Thiago Motta.