Milan, Ibra, Calabria e Bennacer ancora out: i tre stanno recuperando dai rispettivi interventi chirurgici

Giovedì prossimo è in programma il raduno della squadra rossonera a Milanello, ma saranno diversi i giocatori che non saranno presenti. Tra questi, ci sono anche Zlatan Ibrahimovic , Davide Calabria e Ismael Bennacer, i quali non saranno subito a disposizione di Stefano Pioli: come riporta Tuttosport questa mattina, i tre stanno infatti ancora recuperando dai rispettivi interventi chirurgici.