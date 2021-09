Milan, Ibra è tornato al gol dopo 175 giorni

Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo ieri sera in una partita ufficiale dopo quattro mesi, ha impiegato appena sette minuti per tornare a segnare: il centravanti svedese, come riporta stamattina il Corriere della Sera, non segnava esattamente da 175 giorni (l'ultima rete prima di quella di ieri contro la Lazio era datata il 21 marzo 2021 contro la Fiorentina).