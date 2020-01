Quando si parlava del ritorno di Ibrahimovic al Milan, in molti avevano dubbi sullo svedese a causa della sua età: è vero che non è più un ventenne, ma anche anche a 38 anni Zlatan continua a fare paura alle difese avversarie. E non appena migliorerà la sua condizioni fisica, Ibra farà ancora più paura. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.