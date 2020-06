Mentre i compagni erano impegnati in una partitella undici contro undici, Zlatan Ibrahimovic era in palestra a faticare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione svedese sta tentando di accelerare i tempi di recupero. L’obiettivo è tornare a disposizione di Stefano Pioli il prima possibile, magari già per la ripresa del campionato.