Milan, Ibra integro fisicamente: il ginocchio è ok

Trentasette anni e non sentirli. Perché Ibrahimovic, in fondo, è come il vino: più invecchia più migliora. La Major League Soccer non è certo un torneo allenante dal punto di vista tattico, ma si corre parecchio. E da quanto arriva dagli Usa - scrive La Gazzetta dello Sport - Ibra è fisicamente integro, ha recuperato perfettamente dall’infortunio al ginocchio, corre e ha gamba. È vero, anche lui deve fare i conti con la carta d’identità, ma è altrettanto vero che nessuno gli chiederà di giocare 90 minuti ogni tre giorni.