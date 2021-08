Milan, Ibra lavora per essere al top per la prima di Champions

Ibrahimovic non ha ancora iniziato a lavorare con la squadra, ma sta effettuando esercizi personalizzati. Come riporta il Corriere dello Sport, il recupero dello svedese procede senza fretta e pressioni esterne, considerando la presenza di un grande attaccante come Giroud. Zlatan vorrebbe essere al meglio della forma per la prima gara di Champions League di metà settembre.