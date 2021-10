Milan, Ibra non ha ancora troppi minuti nelle gambe ma ha bisogno di giocare

Zlatan Ibrahimovic non arriva da un periodo facile: prima l'operazione al gnocchio che lo ha tenuto fuori per quattro mesi e poi il problema al tendine d'Achille che lo ha tormentato nelle ultime settimane. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese non ha ancora troppi minuti nelle gambe, ma ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore e per questo Stefano Pioli sembra intenzionato a dargli una maglia da titolare domani sera contro il Bologna.