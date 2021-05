Milan, Ibra out contro il Torino: sarà l’assenza numero 17 su 36 partite di campionato

Zlatan Ibrahimovic si è infortunato al ginocchio e per questo non sarà sicuramente a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Torino: come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, per lo svedese si tratterà della 17^ sfida di campionato saltata in questo campionato (su 36 partite).