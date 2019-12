Milan, Ibra torna per una sfida personale: il denaro non c’entra

"Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". Sono queste le prime dichiarazioni di Ibrahimovic, il quale, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, torna al Milan per una sfida personale, che coinvolge i sentimenti e non il denaro, particolare che in questa storia - ricordano dalla società - non ha mai fatto la differenza. Dopo Bergamo Ibra si è sentito in dovere di soccorrere la squadra.