Milan, Ibra vuole diventare il goleador straniero più longevo della Serie A

Come riporta questa mattina Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic vuole diventare il goleador straniero più longevo della Serie A. Al momento, il primato spetta a Nestor Sensini, che segnò una rete in Udinese-Cagliari l’8 gennaio 2006 a 39 anni e 88 giorni. Per andare in testa il numero 11 rossonero dovrà andare in gol a partire dalla trasferta di Benevento del prossimo 3 gennaio.