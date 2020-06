Milan, Ibra vuole un ingaggio da 6 milioni: la richiesta frena Gazidis

Sul Corriere della Sera si parla del futuro di Zlatan Ibrahimovic. I tifosi rossoneri sperano nella conferma dello svedese, ma il progetto giovani e la richiesta di ingaggio di 6 milioni frenano per ora le intenzioni di Gazidis di rinnovare il suo contratto. Il Monza di Berlusconi e Galliani è pronto a fare follie per Ibra, il quale sta valutando anche la possibilità di chiudere la carriera in Svezia, per la precisione all’Hammarby.