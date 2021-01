Milan, Ibrahimovic dovrebbe tornare titolare nel match contro il Cagliari

Le ultime notizie che ci giungono da Milanello sono quelle che Zlatan Ibrahimovic vuole provare a forzare il rientro già per il match di domani contro il Torino. Con tutta probabilità però, lo svedese non sarà nemmeno convocato per la sfida all'ex Marco Giampaolo di domani. Per Ibrahimovic, lo staff medico sta decidendo per un rientro graduale, ossia, settimana prossima la panchina sempre contro il Torino ma in Coppa Italia, e poi il rientro fra i titolari nella sfida di lunedì 18 gennaio contro il Cagliari. Tutto questo ovviamente, se non ci dovessero essere ulteriori infortuni.