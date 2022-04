MilanNews.it

L'edizione uscita oggi in edicola di Tuttosport, riporta come sia Zlatan Ibrahimovic che Ante Rebic dovrebbero nuovamente accomodarsi in panchina domani sera contro il Torino, pronti a dare il loro contributo a partita in corso. Al loro posto, partiranno titolari Olivier Giroud e Rafael Leao.