Per quanto riguarda i calci di rigore non è di certo un periodo fortunato per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, capocannoniere del Milan e della Serie A, da agosto in poi ha sbagliato tre penalty (contro Cagliari, Inter e Sparta Praga) sui cinque calciati. Nei top 5 campionati europei è il giocatore con più errori dal dischetto in questo lasso di tempo.