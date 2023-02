Milan, il 3-5-2 studiato a lungo nel corso della settimana: perché Pioli potrebbe optare per giocare a specchio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le indiscrezioni, sempre più insistenti, di un Milan con il 3-5-2 nel derby di questa sera sono il sintomo di un potenziale cambiamento, con Stefano Pioli chiamato a dare una sterzata alla sua squadra. Nel corso della settimana vi abbiamo raccontato, insieme ai colleghi di altre testate, di sessioni di allenamento più lunghe e con lavori maniacali sui movimenti, sia nel 3-5-2 sia nel 4-3-3. Le assente contemporanee di titolari fondamentali per lo sviluppo del gioco come Maignan, Tomori e Bennacer e il relativo rispolvero di Messias come mezzala nei cinque di centrocampo, sono delle conseguenze dirette della difficoltà numerica e qualitativa che sta affrontando l’allenatore milanista in questa fase delicata della stagione.

Potrebbe fare rumore l’eventuale “taglio” di Rafael Leao dai titolari, ma anche il portoghese, nelle ultime uscite, è apparso scarico fisicamente e una coppia più pesante con Origi e Giroud consentirebbe, almeno sulla carta, una maggiore fisicità nei duelli individuali con i tre difensori dell’Inter. Ancora qualche ora e poi scopriremo cosa avrà deciso Pioli.