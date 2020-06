Milan, il bilancio contro le big del campionato è pessimo

Il bilancio del Milan contro le big resta pessimo. La cura Pioli ha portato diversi benefici, ma la situazione nelle sfide contro le prime della classe non è migliorata. Anzi... I rossoneri, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, hanno perso contro Roma, Lazio e Juve (in campionato), si sono piegati all’Inter nel derby e, in una sconfitta dalle dimensioni storiche, si sono arresi all’Atalanta. Insomma, un Milan davvero piccolo con le grandi.