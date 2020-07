Milan, il bilancio dei rossoneri con Pairetto: quattro risultati positivi

Guardando a dati e statistiche interessanti, in avvicinamento alla sfida tra Milan e Sassuolo, un'analisi particolare è quella relativa al direttore della sfida. per la partita con i neroverdi, la partita sarà diretta da Luca Pairetto. In particolare, con il fischietto di Torino, il Milan è imbattuto in quattro gare di Serie A con Pairetto come direttore di gara: tre vittorie e un pareggio, proprio contro il Sassuolo.