Milan, il calendario delle amichevoli estive

Riportiamo di seguito le date delle amichevoli - ufficiali e in via di conferma - pre stagione che il Milan affronterà nel prossimo mese. I rossoneri cominceranno sabato contro la Pro Sesto per concludere l'iter il 14 agosto contro i greci del Panathinakos; in mezzo, il match di lusso contro il Real Madrid: come anticipato da MilanNews.it (clicca qui), la sfida tra le due squadre più vincenti in Europa si giocherà l'8 agosto.

LE AMICHEVOLI (in grassetto le ufficiali)

17 luglio: Milan-Pro Sesto

31 luglio: Nizza-Milan

4 agosto: Valencia-Milan (in via di conferma)

8 agosto: Milan-Real Madrid

14 agosto: Milan-Panathinakos (in via di conferma)

Il 24 luglio, inoltre, potrebbe esserci un'amichevole contro la Juventus: secondo quanto appreso da MilanNews.it, le due squadre sono al lavoro per definire i dettagli e, successivamente, ufficializzare l'appuntamento.